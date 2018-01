Bus kracht in Bankfiliale

Ein Linienbus ist am Donnerstagabend in Alsdorf bei Aachen in eine Bankfiliale gekracht. Nach ersten Erkenntnissen wurden dabei vier Menschen leicht verletzt, hieß es bei der Polizei Aachen.

Die Busfahrerin hatte beim Linksabbiegen an einer Kreuzung im Stadtteil Mariadorf die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und war auf die Gegenfahrbahn geraten. Der Bus stieß mit vier Autos zusammen und krachte schließlich in das Schaufenster der Bankfiliale. Dabei wurden die Busfahrerin, zwei Fahrgäste und ein Insasse eines Autos leicht verletzt.

Polizei, Feuerwehr und Technisches Hilfswerk waren am Abend auch Stunden nach dem Unfall noch am Ort. Auch die Statik des Gebäudes sollte überprüft werden. Eine tragende Wand war durch den Aufprall weggedrückt worden, teilte die Feuerwehr am frühen Morgen mit. An ihre Stelle seien nach der Bergung des Busses in der Nacht massive Baustützen untergebaut worden. Danach konnten die Bewohner des Hauses zurück in ihre Wohnungen, hieß es. Zunächst war das Haus, in dem sich auch eine Zahnarztpraxis befindet, evakuiert worden.

Bis die Fassade repariert ist, werde die Bank durch einen Sicherheitsdienst bewacht. Zuerst hatten die «Aachener Nachrichten» über den Unfall berichtet.