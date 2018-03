Bern vor 1 Stunde

Entwarnung nach Bombendrohung und Kirchensperrung in Bern

Mögliche Sprengsätze in einer Kirche beim Bahnhof von Bern haben am Freitag die Schweizer Polizei und Tausende Passanten stundenlang in Atem gehalten. Schwerbewaffnete Beamte riegelten das Gelände am Nachmittag weiträumig ab.