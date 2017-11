Offenbach vor 22 Minuten

Auf Schnee und kühle Witterung folgt ein «Novembersommer»

Nach einem kühlen und winterlichen Start in die Woche wird das Wetter in Deutschland nach und nach milder. Bis Montagabend dominiere noch kühle Meeresluft polaren Ursprungs, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mit.