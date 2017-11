Arbeiter stirbt in Kieswerk

Bei einem Unglück in einem Kieswerk im Münsterland ist ein Arbeiter ums Leben gekommen. Ein zweiter Mann wurde unter dem herabgerutschten Kies verschüttet.

Er konnte bislang nicht gerettet werden, wie die Polizei am frühen Morgen mitteilte. Die Bergung wurde in der Nacht unterbrochen. Sie sollte am Morgen - gegen 8.00 Uhr - fortgesetzt werden.

Ein 42-jähriger Niederländer wurde am Dienstagabend tot geborgen. Insgesamt vier Arbeiter waren in Isselburg-Anholt von dem herabrutschenden Kies verschüttet worden. Zwei konnten leicht verletzt gerettet werden, wie die Polizei weiter mitteilte.

Die vier Arbeiter waren im Bereich eines aufgeschütteten Kiesbergs beschäftigt, als aus noch ungeklärter Ursache ein Teil der Steine ins Rutschen geriet. Die beiden geretteten Männer wurden von den Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht.