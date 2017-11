Dortmund/Essen vor 38 Minuten

Apotheken-Skandal: Experten fordern bessere Kontrolle

Mit zu gering dosierten Krebsmedikamenten soll ein Apotheker in Bottrop Millionen erbeutet haben. Von Montag an steht der 47-Jährige in Essen vor Gericht. Patientenschützer fordern Gesetzesverschärfungen.