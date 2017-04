Zwei tote Kinder in Baden-Württemberg entdeckt

Bei den toten Kindern aus Unterensingen handele es sich um einen Jungen und ein Mädchen im Alter von vier und acht Jahren, hieß es. Zu den Eltern machten die Ermittler zunächst keine Angaben.

Die Staatsanwaltschaft in Stuttgart kündigte für den Vormittag eine Pressemitteilung an. Auf Fotos von dem in einem Wohnviertel gelegenen Tatort waren mehrere Rettungsfahrzeuge und Ermittler sowie ein Leichenwagen zu sehen.