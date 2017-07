Fast drei Jahre Haft für Tritt auf der U-Bahn-Treppe

Nach dem brutalen Fußtritt gegen eine junge Frau auf einer Berliner U-Bahn-Treppe muss der Angreifer für zwei Jahre und elf Monate ins Gefängnis.

Das Berliner Landgericht sah es in seinem Urteil als erwiesen an, dass der 28-Jährige im Oktober 2016 die Studentin mit einem wuchtigen Tritt in den Rücken die Treppe im U-Bahnhof Hermannstraße im Stadtteil Neukölln heruntergetreten hatte.

Der Angreifer habe sich der gefährlichen Körperverletzung schuldig gemacht, hatte die Staatsanwältin in ihrem Plädoyer gesagt. Die Attacke hatte bundesweit Entsetzen ausgelöst. Die Studentin erlitt einen Armbruch und eine Platzwunde am Kopf.

Unvermittelt habe der Mann angegriffen - an einem öffentlichen Ort, an dem man sich solche Verbrechen nicht vorstellen könne - «ein unfassbarer Sturz voll auf das Gesicht», sagte die Staatsanwältin. Die Tat habe das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung beeinträchtigt.

Die Staatsanwaltschaft ging in ihrem Plädoyer von einer verminderten Schuldfähigkeit des Angeklagten aus. Zuvor hatte dies ein Gutachter wegen einer hirnorganischen Störung nach einem Autounfall sowie Missbrauchs von Alkohol und Drogen so eingeschätzt.