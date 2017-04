Tote bei Teileinsturz von Parkhaus in Mexiko

Bei den Opfern handelte es sich um Bauarbeiter, wie der Chef der örtlichen Zivilschutzbehörde, Fausto Lugo, am Montag (Ortszeit) mitteilte. Die Ursache sei ein Konstruktionsfehler auf der Baustelle an einem Einkaufszentrum in der mexikanischen Hauptstadt.

Polizei, Feuerwehr, Zivilschutz und Rotes Kreuz befreiten die Verletzten aus den Trümmern. Ersten Berichten zufolge sei ein Balken gegen eine Säule geprallt, teilte die Staatsanwaltschaft von Mexiko-Stadt auf Twitter mit. Es werde wegen Tötungsdelikten, Körperverletzung und Sachschäden ermittelt.