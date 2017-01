Sechs Teenager tot in Gartenlaube gefunden

Arnstein (dpa) - Grausamer Fund in einer Gartenlaube: Ein besorgter Vater hat in Arnstein bei Würzburg die Leichen von sechs jungen Frauen und Männern entdeckt, darunter seine eigenen Kinder.

Wie das Polizeipräsidium Unterfranken und die Staatsanwaltschaft Würzburg mitteilten, lagen die Toten im Alter zwischen 18 und 19 Jahren in einem Gartenhäuschen. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Todesursache ist den Angaben zufolge unklar, die Toten sollen obduziert werden. Hinweise, die auf ein Gewaltverbrechen hindeuten würden, hatte die Polizei zunächst nicht.

Die Teenager stammen aus den Landkreisen Main-Spessart und Schweinfurt. Sie hatten am Vorabend eine private Feier in der Gartenlaube veranstaltet. Weil der Vater bis in die Morgenstunden keinen Kontakt zu seinen Kindern hatte, wollte er nachsehen, ob alles in Ordnung sei.

Er verständigte den Rettungsdienst, die Feuerwehr und ein Notarzt kamen zu dem Gartengrundstück, konnten jedoch nur noch den Tod der jungen Frauen und Männer feststellen. Die Angehörigen werden von einem Notfallseelsorger und dem örtlichen Pfarrer betreut.

Die Hintergründe waren zunächst noch völlig unklar. Die Kriminalpolizei Würzburg hat hierzu in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Würzburg die Ermittlungen aufgenommen.