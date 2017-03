Piraten kapern Schiff vor Küste von Somalia

Das Schiff sollte Treibstoff und Gas von Dschibuti in die somalische Hauptstadt Mogadischu transportieren, sagte John Seed von der Organisation Oceans Beyond Piracy. Die Besatzung von acht Sri Lanker sei vor der Küste von Caluula als Geiseln genommen worden. Berichte über Lösegeldforderungen wollte Seed aus Sicherheitsgründen nicht bestätigen.

Das Schiff wurde nach Angaben des EU-Einsatzes bereits am Sonntag gekapert. Es wurde von zwei Schnellbooten angegriffen, erklärte Seed. Es sei demnach der erste Piraten-Angriff in der Region seit fünf Jahren. In den vergangenen Jahren hätten die aus Sicherheitsgründen bewaffneten Besatzungen die als gefährlich eingestufte Nähe zur Küste Somalias gemieden.

Seed wies auf die «verzweifelte Lage» in Somalia als möglichen Grund des Angriffs hin. In Somalia sind derzeit infolge einer schweren Dürre mehr als sechs Millionen Menschen auf Hilfe angewiesen.