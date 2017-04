Ostern wie von Goethe beschrieben

Von Eise befreit sind Strom und Bäche», schrieb Goethe freudig in seinem «Osterspaziergang», beschrieb dann aber doch eher wechselhaftes Aprilwetter. Wechselhaft und eher kühl sind nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) auch die diesjährigen Ostertage.

Gleich mehrere Kaltluftstaffeln bringen Polarluft nach Deutschland, sagte der Meteorologe Christian Herold am Donnerstag. «Der beste Tag wird der Karfreitag. Da kann sich zumindest im Süden bei noch milden 14 bis 17 Grad länger die Sonne zeigen», sagte er.

Dann aber naht auch schon Tief «Otto» mit Regen und Kälte. Am Ostersonntag und -montag drohen Regenschauer mit Graupel im Norden und sogar Schnee im Bergland. Eben ganz wie bei Johann Wolfgang von Goethe, der einst dichtete, dass der Winter «Schauer körnigen Eises» aus den rauen Bergen sende. In den Osternächten drohen im Bergland zudem leichter Frost und Straßenglätte. Nach der Rekordwärme im März fühlt sich das alles noch ein bisschen kälter und unerfreulicher an.

Dennoch: «Eiersuche im Schnee ist an Ostern keine Seltenheit», bestätigte DWD-Pressesprecher Gerhard Lux. Ebenso sei an Ostern schon große Hitze verzeichnet worden. «Das hat aber alles keinen Aussagewert, weil Ostern im Gegensatz zu Weihnachten nicht an einen festen Termin gebunden ist.» Auch wenn bei einem frühen Osterfest die Chance auf kalte Tage natürlich größer sei.

Wärmesuchenden bleibt in diesem Jahr nur die Flucht in den Süden: In Oberitalien und den Südalpen werden milde 20 Grad erwartet. Das «Land, in dem die Zitronen blühen» hatte schließlich auch schon Goethe gelockt, wenn auch nicht unbedingt zum Osterspaziergang. Der DWD-Blick auf die europäische Wetterkarte zeigt: Der Süden Europas kann mit Sonne und Wärme punkten. Für Ostersonntag etwa sind freundliche 21 Grad in Rom und Athen angesagt, mit 22 Grad ist es auf Mallorca oder in Malaga noch ein bisschen wärmer. Wer in Deutschland friert, kann sich aber mit dem Gedanken an die Temperaturen im hohen Norden trösten: in Oslo werden gerade mal vier Grad erwartet, in Helsinki dürfte das Thermometer am Ostersonntag nicht mehr als ein Grad anzeigen.