Großbrand in Essex - Tankwagen mit Treibstoff in Flammen

Fünf teilweise mit Treibstoff gefüllte Tankwagen sind in der Nacht zum Donnerstag in einem Industriegebiet in der englischen Grafschaft Essex in Flammen aufgegangen.

Wie die Feuerwehr mitteilte, waren die Lastwagen mit insgesamt 45.000 Liter Diesel und Kerosin befüllt. Sie brannten vollständig aus. Der Zugverkehr an einer nahe gelegenen Strecke musste zeitweise eingestellt werden. Verletzt wurde bei dem Großbrand niemand.

Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot ausgerückt. «Als wir den Ort des Geschehens erreichten, standen alle fünf Lastwagen in Flammen. Der Rauch konnte meilenweit gesehen werden», sagte der Einsatzleiter der Feuerwehr, Martyn Hare, einer Mitteilung zufolge.

Was zu dem Brand am späten Abend in dem Industriegebiet in Purfleet nahe der Themse führte, war zunächst unklar. Die Flammen konnten der Feuerwehr zufolge mithilfe von Schaum bis zum frühen Morgen gelöscht werden. Eine Untersuchung der Brandursache wurde eingeleitet.