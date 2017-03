Razzia im Rockermilieu: Räume von «Osmanen» durchsucht

Die Polizei hat in fünf Bundesländern erneut Räume der rockerähnlichen Gruppierung «Osmanen» durchsucht. Bei der Aktion gegen die als türkisch-nationalistisch eingestufte Gruppe ging es um Geldwäsche, Urkundenfälschung, Erpressung und Drogenkriminalität.

Das teilten die Staatsanwaltschaft in Darmstadt und das Landeskriminalamt in Wiesbaden mit. 17 Objekte in Hessen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen seien am Morgen durchsucht worden. Neben Wohnungen nahmen die Ermittler demnach auch zwei Firmen unter die Lupe.

Ziel sei es gewesen, Beweismittel, wie beispielsweise Unterlagen, Schriftstücke und Datenträger sicher zu stellen. Ermittelt wird gegen zehn Beschuldigte im Alter zwischen 29 und 56 Jahren sowie gegen zwei Firmen. Die Durchsuchung habe sich aus der Razzia im November 2016 in dem Milieu ergeben. Damals waren in sechs Bundesländern - mit Schwerpunkt Hessen - rund 50 Räume durchsucht und zahlreiche Unterlagen, Geld, Waffen und Betäubungsmittel sichergestellt worden.

Haftbefehle lagen nicht vor. «Wenn jemand festgenommen wurde, dann nur vorübergehend», sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft.

Die «Offenbach Post» hatte zuvor online über die Durchsuchungen in der Nähe von Darmstadt berichtet. Die Polizei sei nach Aussage von Augenzeugen mit einem Großaufgebot im Einsatz gewesen. Einzelheiten wollten die Ermittler am Nachmittag bekannt geben.

Nach einer groß angelegten Razzia gegen die «Osmanen» Ende vergangenen Jahres waren drei Männer in Untersuchungshaft genommen worden. Zwei von ihnen sollen Anfang August 2016 einen Handgranaten-Anschlag auf ein Shisha-Café in Saarbrücken begangen und der dritte den Auftrag dazu gegeben haben. Dem Anschlag waren Auseinandersetzungen zwischen den «Osmanen» und den kurdischen «Bahoz» vorangegangen. Vier andere Männer waren damals vorübergehend festgenommen worden. Ob sie unter den zehn Beschuldigten der Razzia vom Dienstag sind, war zunächst unklar.

Die Auswertung der damals beschlagnahmten Unterlagen dauert noch an. Ziel war es, Beweismittel zu finden, die Strukturen der Organisation aufzuhellen und Täter zu ermitteln.