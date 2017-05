Die Sonne zeigt sich weiter zögerlich

Nach vereinzeltem Starkregen im Süden und Südwesten am Donnerstag kann es dort auch am Freitag noch zu Regenfällen kommen. Die Temperaturen bewegen sich im Westen und Süden zwischen 15 und 19 Grad, im Rest des Landes zwischen zehn und 14 Grad. An der See kann der Wind böig wehen. Nachts rechnet der DWD mit Tiefsttemperaturen bis zu zwei Grad.

Zum Samstag soll sich zumindest etwas mehr Sonne zwischen den Wolken zeigen, der Regen lässt insgesamt langsam nach. Höchsttemperaturen von bis zu 21 Grad versprechen etwas mehr Frühlingsgefühle.