Neuer "Star Wars"-Film erobert amerikanische Kinos

Das "Star Wars"-Universum bleibt unschlagbar: Auch der jüngste Film der Science-Fiction-Reihe hat an seinem Eröffnungswochenende die Spitze der nordamerikanischen Kinocharts erobert. "Star Wars: Die letzten Jedi" spielte an den Kinokassen in den USA und Kanada rund 220 Millionen Dollar (etwa 187 Millionen Euro) ein, wie der "Hollywood Reporter" am Sonntag berichtete.

Das sei der zweitbeste jemals gemessene Kinostart der USA - hinter dem Vorgängerfilm "Star Wars: Das Erwachen der Macht", der 2015 an seinem Eröffnungswochenende rund 248 Millionen Dollar eingespielt hatte. In Deutschland ist der Film ebenfalls bereits in den Kinos zu sehen.



Der "Star Wars"-Konkurrenz mussten sich in den USA alle anderen Filme geschlagen geben. Den zweiten Platz belegte der neueingestiegene Zeichentrickfilm "Ferdinand - geht stierisch ab!" mit 13,3 Millionen Dollar. Vorwochensieger "Coco - Lebendiger als das Leben!" rutschte mit rund zehn Millionen Dollar auf den dritten Rang ab. Dahinter platzierten sich "Wunder" mit Julia Roberts, der 5,4 Millionen Dollar einspielte, und der Action-Film "Justice League" mit rund 4,2 Millionen Dollar.