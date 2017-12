Neue Funktion im Facebook Messenger: Das bedeutet der gelbe Blitz

Streaks: Facebook bedient sich bei Snapchat







Gelber Blitz stößt bei Messenger-Nutzern auf Kritik





Bereits seit November 2017 testet Facebook im Messenger ein neues Feature. In der Übersicht wird neben bestimmten Chats ein brandneues Icon angezeigt: ein gelber Blitz. Das neue Icon wird nun offenbar an alle Nutzer ausgerollt.Den gelben Blitz des Messengers gibt es schon seit Längerem bei Snapchat. Dort ist er eine orangefarbene Flamme. Diese nennt sich "Streak" und erscheint nur dann, wenn man mindestens zwei Tage in Folge mit einem anderen Teilnehmer gechatted hat. Facebook fand das Feature offenbar so gut, dass es die Streaks kurzerhand vom Konkurrenten Snapchat gemopst hat - ähnlich wie Face-Filter, Kamera-Filter, Stories etc.Begleitet werden die Streaks immer von einer Zahl, die die Anzahl an Interaktionen im Chat darstellt. Ebenfalls gesichtet wurde eine Sanduhr neben dem Blitz, deren Bedeutung aber noch nicht ganz geklärt ist. Möglicherweise handelt es sich um Hinweis auf die ablaufende Zeit, die man noch hat, um den Streak fortzusetzen.Das Feature stößt unter den Nutzern nicht auf uneingeschränkte Gegenliebe: Der offensichtliche Versuch Facebooks, die Messenger-User zu mehr "Engagement" zu drängen, wird im Internet kontrovers diskutiert.