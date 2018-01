Netflix und Amazon Prime: Diese Serien- und Film-Highlights bringt 2018

Ob allein oder mit Freunden: Heutzutage gibt es viele Menschen, die zum Entspannen eine ihrer Lieblingsserien angucken. Dank Streaming-Plattformen wie Netflix und Amazon Prime geht das vor allem ohne Probleme. Werbung? Fehlanzeige! Außerdem muss man nicht ewig darauf warten, bis die nächste Folge ausgestrahlt wird, sondern meistens ist eine Staffel komplett am Stück verfügbar. Welche Serien im neuen Jahr mit neuer Staffel an den Start gehen und was es ansonsten noch zu entdecken gibt, verraten wir euch hier.



Netflix



Serien



Black Mirror ¦ Staffel 4 ¦ 29. Dezember 2017





The Americans ¦ Staffel 4 ¦ 01. Januar 2018







Lovesick ¦ Staffel 3 ¦ 01. Januar 2018





Dirk Gently's holistische Dedektei ¦ Staffel 2 ¦ 05. Januar 2018







Grace and Frankie ¦ Staffel 4 ¦ 19. Januar 2018







New Girl ¦ Staffel 6 ¦20. Januar 2018



Rick & Morty ¦ Staffel 3 ¦ 23. Januar 2018







Black Lightning ¦ Staffel 1 ¦ 23. Januar 2018







One Day at a Time ¦ Staffel 2 ¦ 26. Januar 2018







Jessica Jones ¦ Staffel 2 ¦ 08. März 2018







Better Call Saul ¦ Staffel 4 ¦ Frühestens September 2018



Orange Is the New Black ¦ Staffel 6 ¦ Voraussichtlich Juni 2018







The Crown ¦ Staffel 3 ¦ Voraussichtlich Ende 2018







House of Cards ¦ Staffel 6 ¦ Frühestens Ende 2018







Mindhunter ¦ Staffel 2 ¦ Voraussichtlich Ende 2018







Tote Mädchen lügen nicht ¦ Staffel 2 ¦ 2018



Elementary ¦ Staffel 6 ¦ Voraussichtlich Dezember 2018







Unbreakable Kimmy Schmidt ¦ Staffel 4 ¦ Voraussichtlich Mitte 2018







Filme

- Der Maschinist ¦ 1. Januar 2018

- R.E.D. ¦ 2. Januar 2018

- Shutter Island ¦ 5. Januar 2018

- The Dark Knight Rises ¦ 10. Januar 2018

- The Open House ¦ 10. Januar 2018

- Inception ¦ 10. Januar 2018

- Sherlock Holmes ¦ 10. Januar 2018

- The Polka King" ¦ 12. Januar 2018 (Original)

- The Artist" ¦ 20. Januar 2018

- Lone Survivor ¦ 20. Januar 2018

- Stolz und Vorurteil ¦ 20. Januar 2018

- O Brother, Where are Thou? ¦ 20. Januar 2018

- Ich bin dann mal weg ¦ 24. Januar 2018

- A Futile and Stupid Gesture ¦ 26. Januar (Original)

___________________________________________________________________________



Amazon Prime



Serien



The Big Bang Theory ¦ Staffel 10 ¦ 02. Januar







Mc Mafia ¦ Staffel 1 ¦ 02. Januar







Mr. Robot ¦ Staffel 3 ¦ 15. Januar







The Excorcist ¦ Staffel 1 ¦ 23. Januar







Philip K. Dick's Electric Dreams ¦ Staffel 1 ¦ 12. Januar







The Marvelous Mrs. Maisel ¦ Staffel 1 ¦ 26. Januar



Filme



- Warcraft: The Beginning ¦29. Januar

- Bad Neighbors 2 ¦ 15. Januar

- The Boss ¦ 01. Januar

- The Witch ¦29. Januar

- The Salesman ¦15.01.

- Die Hände meiner Mutter ¦08. Januar

- Die Frau im Mond - Erinnerung an die Liebe ¦ 06. Januar

- Olympus Has Fallen - Die Welt in Gefahr ¦19. Januar