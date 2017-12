Nach WM-Auslosung: Fans können sich Tickets für Gruppe F sichern

Mit Bundeskanzleramt abgestimmt



Fans der deutschen Fußball-Nationalmannschaft können sich ab dem nächsten Dienstag um Tickets für die Vorrundenspiele der WM 2018 in Russland bewerben. Voraussetzung dafür ist die Mitgliedschaft im "Fan Club Nationalmannschaft" des DFB, teilte der Deutsche Fußball-Bund am Freitag wenige Stunden vor der WM-Auslosung mit. Die Fans haben diesmal jedoch die Möglichkeit, eine Mitgliedschaft nur für die Dauer der Weltmeisterschaft abzuschließen. Diese "Turnierregistrierung" kostet jeden Anhänger zehn Euro.Ticket-Bestellungen für die deutschen Vorrunden-Spiele sind bis zum 31. Januar auf der Homepage des Weltverbandes FIFA möglich (FIFA.com/tickets). Wie viele Karten pro Spiel an die deutschen Fans gehen, hängt von der Größe der jeweiligen Arena ab. Der DFB erhält pro Spiel nach eigenen Angaben "acht Prozent der für den freien Verkauf verfügbaren Stadionkapazität".Nach dem großen Wirbel vor der EM 2016 hat der DFB das Verfahren diesmal eng mit dem Bundeskartellamt abgestimmt. Die Wettbewerbshüter segneten es am Freitag ab. "Für die Fans, die lediglich Tickets erwerben wollen, stellt die Mitgliedschaft im Fan Club eine zusätzliche Kostenbelastung dar. Auf der anderen Seite hat der DFB uns gegenüber deutlich gemacht, dass die vorgeschriebene Mitgliedschaft ganz wesentlich zur Erhöhung der Sicherheit im Stadion beitragen kann", sagte Kartellamts-Präsident Andreas Mundt.