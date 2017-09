Nach Unfall: Freund von Unfallopfer schlägt Ersthelfer zusammen und verletzt ihn schwer

Wie die Polizei in Düsseldorf berichtet, hat sich in der Nacht zum Donnerstag ein schwerer Unfall ereignet, bei dem eine Fußgängerin von einem Auto erfasst und schwer verletzt wurde. Daraufhin schlug der Freund der Verletzten den Ersthelfer, weil er ihn für den Unfallfallverursacher gehalten hatte.Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen der Polizei Düsseldorf war eine 23 Jahre alte Frau mit ihrem Polo auf der Erkrather Straße in Richtung Innenstadt unterwegs, als unvermittelt die Fußgängerin (23 Jahre) auf die Straße trat. Die Autofahrerin legte zwar noch eine Vollbremsung hin, konnte aber den Zusammenstoß nicht verhindern. Die Fußgängerin stürzte und wurde dabei schwer verletzt.Der 29-Jährige, der zufällig vorbeikam und Erste Hilfe leisten wollte, wurde er unvermittelt von dem Freund des Unfallopfers attackiert. Der aggressive Tatverdächtige schlug mehrfach auf den Ersthelfer ein und verletzte ihn schwer.Der 29-Jährige sowie die Fußgängerin mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Der 27 Jahre alte Schläger wurde zur Polizeiwache gebracht. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.