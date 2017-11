Nach Unfall auf A3 in Unterfranken: Feuerwehrmann singt Anti-Gaffer-Lied im Radio

Feuerwehrmann Rudi Heimann (56) hat mit seiner Wasserspritz-Aktion gegen Gaffer an einer Unfallstelle auf der A3 bei Aschaffenburg für Schlagzeilen gesorgt. Jetzt hat er mit "Antenne Bayern" das Lied "Gaff' nicht" aufgenommen. Mit dem Song will er sich gegen Gaffer bei Unglücken einsetzen, wie der Radiosender am Freitag in Ismaning bei München mitteilte.Der Rummel um seine Person sei groß, sagte Heimann der Deutschen Presse-Agentur. Er bereue seine Aktion jedoch nicht. Vielmehr hofft er, etwas bewirken zu können.Nach einem Unfall mit drei Toten am Donnerstag vergangener Woche hatte Heimann die Fahrzeuge schaulustiger Lastwagenfahrer mit Wasser bespritzt. Die Polizei hatte die Aktion kritisiert, im Internet gab es aber viel Solidarität für Heimann. Sein Feuerwehr-Team stehe hinter ihm, sagte er im Radio. "Meine Kollegen, gute Kameraden, die halten alle zu mir und haben nach der Aktion gesagt: Rudi, das war spitze."