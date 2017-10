Nach Sturm "Herwart": Wer muss für Zugausfälle und Autoschäden aufkommen?

Sturmschäden am Auto





Schäden dokumentieren



An einem Sturm haben Bahnunternehmen zwar keine Schuld. Fallen jedoch wie nach "Herwart" reihenweise Züge ersatzlos aus, bekommen betroffene Fahrgäste den Ticketpreis komplett erstattet. Auch bei Sparpreis-Tickets sei das kostenlos, sagte ein Sprecher der Bahn. Hier wären bis einen Tag vor dem ersten Geltungstag der Fahrkarte eigentlich 19 Euro als Gebühr fällig.Hat sich ein Zug wegen des Unwetters lediglich erheblich verspätet, muss die Bahn einen Teil des Ticketpreises erstatten. 25 Prozent des Fahrpreises gibt es ab 60 Minuten Verspätung und 50 Prozent ab 120 Minuten. Entscheidend für die Berechnung ist die Ankunftszeit am Zielort. Das Argument, dass ein Unwetter höhere Gewalt ist und die Deutsche Bahn daher nicht zahlen muss, gilt nicht. Das hat der Europäische Gerichtshof entschieden.Sturmschäden am Auto zahlt in der Regel die Teilkaskoversicherung. Darauf weist der Bund der Versicherten (BdV) hin. Abgedeckt sind zum Beispiel Schäden durch herabfallende Äste oder Ziegel, aber auch Wasserschäden durch eine Überschwemmung nach Starkregen. Wer nach einem Sturm einen Defekt an seinem Auto feststellt, sollte die Versicherung schnell informieren. Und zwar egal, ob es nun Totalschäden oder nur ein paar Dellen sind.Das geht zwar laut BdV auch per Telefon. Doch besser sei ein Einschreiben mit Rückschein. So können Halter die Meldung im Zweifel belegen. Viele Versicherer bieten auch den Kontakt per E-Mail an. Das weitere Vorgehen wird dann mit der Versicherung abgesprochen.Den Schaden am Auto dokumentieren Halter so gut wie möglich. Am besten macht man einige Fotos, die sowohl das Auto als auch die Umgebung zeigen. Auf einigen Aufnahmen sollten die Schäden im Detail zu sehen sein. Gibt es Zeugen, sollte man sie in der Meldung mit angeben. Bei der Polizei muss man Sturmschäden laut BdV nicht melden.Eines lassen Betroffene aber lieber bleiben: Ohne vorherige Rücksprache sollten sie keine Schäden am Wagen beseitigen lassen. Die Versicherung muss laut BdV den Schaden durch eigene Gutachter einschätzen können.