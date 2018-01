Nach schwerem Unfall: Verwandte der Unfallverursacherin stören Polizeieinsatz

Wie die Polizei mitteilt, kam es am Samstag (06.01.2018) zu deinem schweren Unfall auf der Kreuzung Zeche-Norm-Straße/ Altwickeder Hellweg in Dortmund. Mehrere Personen wurden dabei verletzt - teilsweise schwer.



Familienangehörige der Unfallverursacherin, die während der Unfallaufnahme dazu kamen, störten die Aufnahme massiv - und bedrängten einen Beteiligten des Unfalls. Erst nach konsequenter Androhung einer Verhaftung verließen die Verwandten laut Polizei die Örtlichkeit.



Nach ersten Zeugenaussagen, geschah der Unfall, als eine 27-jährige Dortmunderin gegen 17.15 Uhr die Zeche-Norm-Straße in Richtung Süden fuhr und am Unfallort links auf den Altwickeder Hellweg abbiegen wollte. Dabei übersah sie nach ersten Erkenntnissen das vorfahrtberechtigte Auto eines 25-jährigen Dortmunders, der geradeaus in Richtung Norden die Zeche-Norm-Straße befuhr. Es kam schließlich zu einem Frontalzusammenstoß. Die Beifahrerin des 25-Jährigen, eine 22-jährigen Frau aus Dortmund, wurde dabei schwer verletzt. Die 27-Jährige sowie ihre 28-jährige Mitfahrerin aus Dortmund verletzten sich leicht.



Während der Unfallaufnahme durch die Polizei erschienen zwei Männer, vermutlich Verwandte der Unfallverursacherin, und bedrängten den 25-jährigen Dortmunder. Außerdem störten sie die Polizeiarbeit massiv. Die Polizisten drohten den beiden schließlich eine Ingewahrsamnahme an - erst dann verließen sie den Unfallort wieder.