Nach Motorradunfall: Polizei erteilt Gaffern Platzverweise

Gegen zwei Gaffer hat die Polizei am Rande einer Unfallaufnahme in Düren (Nordrhein-Westfalen) Platzverweise ausgesprochen. Die beiden Schaulustigen hatten die laufende Spurensicherung nach einem Motorradunfall stark behindert, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.



Bei dem Unfall am Samstag hatte ein 25-jähriger Autofahrer einem 19-jährigen Motorradfahrer die Vorfahrt genommen; die Fahrzeuge stießen zusammen. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 8000 Euro. Der Motorradfahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.