Der Bürgermeister von Altena, Andreas Hollstein (CDU), gibt am 28.11.2017 in Altena (Nordrhein-Westfalen) eine Pressekonferenz im Rathaus. Der Bürgermeister der sauerländischen Stadt Altena war am Vorabend bei einem Messerangriff verletzt worden. Foto: Oliver Berg/dpa