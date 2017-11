Nach Leichenfund im Wald: Sohn gesteht Mord an eigener Mutter

Im oberbayerischen Schnaitsee (Lkr. Traunstein) haben Kinder beim Spielen im Wald die Leiche einer 53 Jahre alten Frau entdeckt. Sie sei Opfer eines Gewaltverbrechens geworden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Getötet haben soll die Frau ihr eigener Sohn - Ermittler nahmen den 20-Jährigen am Donnerstag fest. Er habe die Tat bereits eingeräumt. Die Staatsanwaltschaft wollte Haftbefehl gegen den Mann beantragen.Die 53-Jährige sei bereits im September als vermisst gemeldet worden, sagte ein Polizeisprecher. Sie kam aus dem etwa 20 Kilometer entfernten Altenmarkt an der Alz im Landkreis Traunstein.Wie die Ermittler auf die Spur des Sohnes kamen, wollte die Polizei zunächst nicht bekanntgeben und verwies auf laufende Ermittlungen. Auch zu möglichen Motiven des 20-Jährigen wurde geschwiegen.Entdeckt worden war die Leiche der Frau am Mittwochnachmittag. Experten der Spurensicherung stellten am Fundort Indizien fest, die auf ein Gewaltdelikt und eine gewaltsame Tötung der 53-Jährigen hinwiesen.