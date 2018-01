Nach Festnahme: 37-jähriger Mann stirbt in Polizeigewahrsam

Ein 37- jähriger Mann verstarb laut Polizeiangaben am Mittwochabend aus noch ungeklärter Ursache in Polizeigewahrsam.



Gegen 19.30 Uhr alarmierte ein 51- jähriger Busfahrer die Polizei über einen randalierenden Fahrgast. Auf dem Weg von Düsseldorf nach Essen griff der 37-Jährige mehrfach in das Lenkrad des Busses. Um weitere Gefahren abzuwenden, war der Flixbus-Fahrer gezwungen an der Ausfahrt Essen- Kettwig die Autobahn 52 zu verlassen.





Mann kollabierte und starb

Die alarmierte Essener Polizei nahm den mutmaßlichen Randalierer in Gewahrsam. Aus ungeklärter Ursache kollabierte der Mann im Polizeigewahrsam und verstarb noch vor Ort. Die genauen Umstände, die zum Tod des Mannes geführt haben, ermittelt aus Neutralitätsgründen das Polizeipräsidium in Bochum.