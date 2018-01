Tödlicher Unfall: 18-Jährige prallt mit Auto gegen Holzstapel und stirbt

Eine Fahranfängerin ist bei Pittenhart in Oberbayern mit ihrem Wagen gegen einen Holzstapel geprallt und gestorben. Aus ungeklärter Ursache war sie in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen.Die 18-Jährige sei am Mittwochabend nahe Pittenhart im Landkreis Traunstein von der Fahrbahn abgekommen und etwa 100 Meter über abschüssige eine Wiese gefahren, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Sie wurde bei dem Aufprall schwer verletzt und starb noch an der Unfallstelle.Ersten Informationen zufolge war die 18-jährige Fahranfängerin mit ihrem VW Lupo von Pittenhart in Richtung Eggstätt unterwegs. Auf Höhe Fremdling kam sie aus bislang ungeklärter Ursache in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab.Offenbar raste das Auto anschließend rund 100 Meter einen Abhang hinunter und prallte ungebremst gegen einen Brennholzstapel, der vor einem Schuppen aufgerichtet war. Die verständigten Rettungskräfte konnten das Leben der 18-Jährigen nicht mehr retten.