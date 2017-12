Mysteriöser Notfall: Mann sitzt mit abgetrennter Hand stark blutend in Taxi

Die Polizei in Berlin ist am Donnerstag zu einem ungewöhnlichen Fall am Nollendorfplatz in Schöneberg gerufen worden. Ein Fahrgast saß mit blutendem Armstumpf im Taxi. Seine Hand war offenbar abgetrennt worden. Rettungskräfte alarmierten die Polizei.



Während der Mann in ein Krankenhaus gebracht wurde, machten sich die Polizisten auf die Suche nach der abgetrennten Hand. Schließlich wurden sie in einem öffentlichen Mülleimer fündig. Rätselhaft bleibt bislang, wie es zu dem Notfall gekommen war und wie die Hand im Mülleimer gelandet ist.



Der Mann ist derzeit nicht vernehmungsfähig, da er schwer verletzt auf einer Intensivstation behandelt wird.