1 / 1

Ein Auto steht am 22.11.2017 in Bremen in der zerstörten Fensterfront einer Kindertagesstätte. Eine 33 Jahre alte Frau war in die Fensterfront gefahren. Die fünf Kinder und drei Erzieherinnen, die bereits im Kindergarten waren, kamen mit dem Schrecken davon. Foto: Feuerwehr Bremen/dpa