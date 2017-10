München: Spaziergänge findet Tasche mit mehreren Kilo Marihuana

Am Montagmittag gegen 11.45 Uhr war ein 37 Jahre alter Mann spazieren in einem Wald zwischen Otterloh und dem Autobahnkreuz München-Süd. Etwas abgesetzt der regulären Wanderwege im Bereich Leonhards- und Portenlänger Geräumt bemerkte der 37-Jährige laut Polizei eine schwarze Sporttasche.



Nachdem der Münchner einen Blick in die Tasche geworfen und das darin befindliche Marihuana (mehrere Kilogramm) erblickt hatte, verständigte er unverzüglich die Polizei. Das zuständige Kriminalkommissariat 82 hat die Ermittlungen aufgenommen.



Beschreibung der Sporttasche:

Schwarze Sporttasche mit weißem Aufdruck "IMEX Germany", "MILLENIUM", "WORLDMAN", "NEWYORK", "LUDWIGSBURG", "TOKIO" Maße: etwa 85 cm x 50 cm x 40 cm (L X B X H)



Zeugenaufruf:

Wem sind im angegebenen Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Waldstück zwischen Otterloh und dem Autobahnkreuz München-Süd oder in deren näheren Umgebung aufgefallen?



Personen, die verdächtige Wahrnehmungen im genannten Waldstück (Leonhards- und Portenlänger Geräumt) gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 82, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.