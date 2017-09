München: Mann wird von U-Bahn erfasst und stirbt

Am frühen Sonntagmorgen kam ein Mann am Münchner U-Bahnhof Olympiaeinkaufszentrum ums Leben. Der 26-Jährige war alleine im Bahnhof und zum Zeitpunkt des Unfalls alkoholisiert. Polizeiangaben zufolge torkelte er den Bahnsteig auf und ab und stürzte hierbei ins Gleisbett.Wenige Minuten nach dem Sturz des 26-jährigen Mannes aus Garching fuhr eine U-Bahn in den Bahnhof ein. Trotz unverzüglich eingeleiteter Notbremsung konnte dessen Fahrer den Zug nicht mehr rechtzeitig anhalten. Das Opfer wurde von der U-Bahn erfasst und tödlich verletzt.