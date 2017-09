München: Mann randaliert in Schnellimbiss und schlägt nach Mitarbeitern

Wie die Bundespolizei berichtet, führte ein Streit über eine Bestellung und dem daraus resultierenden Preis in einem Schnellrestaurant am Hauptbahnhof in München am Dienstagmorgen zu einem Widerstand gegen Polizeibeamte.



Nach Mitarbeiterin geschlagen

Gegen 00:20 Uhr war demnach ein 40-jähriger Mann nach seiner Bestellung in einem Schnellrestaurant am Ausgang Bayerstraße des Hauptbahnhofes unzufrieden über den geforderten Preis. Er beschädigte bei dem daraus entstehenden Streit zunächst die Kasse des Schnellimbisses und versuchte dann nach einer Mitarbeiterin zu schlagen. Anschließend floh er.



Täter war sehr aggressiv

Mitarbeiter des Restaurants nahmen die Verfolgung auf und sprachen in der Nähe befindliche Bundespolizisten an. Auch während der Flucht soll er versucht haben nach einem Mitarbeiter des Schnellimbisses zu schlagen. Die Bundespolizisten verfolgten den Mann und stellten ihn an einer Ampel an der Bayerstraße. Der sehr aggressive Man wollte die Beamten nicht zurück in den Bahnhof begleiten. Als die Beamten ihn an den Armen fassten, widersetzte sich er sich.



Polizisten zum Kampf aufgefordert

Bei der anschließenden Personalienkontrolle wollte der 40-Jährige sich nicht ausweisen, stattdessen warf er den Beamten seine EC-Karte vor die Füße. Anschließend nahm er eine Art Boxhaltung ein und forderte die Bundespolizisten zum Kampf heraus. Die Beamten überwältigten den Mann, der sich dabei oberhalb des linken Auges verletzte und sich einen etwa zwei Zentimeter langen Schnitt zuzog. Eine ärztliche Behandlung lehnte er ab. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,21 Promille. Der 40-Jährige wurde anschließend in Sicherungsgewahrsam genommen.