Mülheim an der Ruhr: Explosion in Wohnhaus - 13 Personen müssen Wohnung verlassen

Mülheim an der Ruhr: Gegen 22.35 Uhr des Dienstagabends ereignete sich eine starke Explosion in einem Wohnhaus. In dem Haus an der Eppinghoferstraße waren im zweiten Stockwerk schon mehrere Scheiben zersplittert, als die Polizei eintraf. Die Scherben verteilten sich über einen großen Bereich der Straße hinweg.



Große Explosion aber kein Brand

Ein lodernder Brand war zwar nicht vorzufinden, aber die Einsatzkräfte machten sich sofort auf die Suche nach explosionsfähigen Gemischen. Bei der Personensuche wurden glücklicherweise keine Verletzten gefunden. Insgesamt konnten 13 Personen aus dem betroffenen als auch dem angrenzenden Haus geführt werden und wurden anschließend von Einsatzkräften betreut.



Die Wohnung, in der die Explosion stattfand, wies so starke Beschädigungen auf, dass sogar ein Statiker kommen musste. Außerdem war die Berufsfeuerwehr Mülheim für zwei Stunden mit einem Großaufgebot im Einsatz. Nun ermittelt die Polizei und sucht nach den Ursachen für die Explosion.