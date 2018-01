1 / 1

Der ehemalige Motörhead-Gitarrist "Fast" Eddie Clarke steht mit seiner Band Fastway beim Sweden Rock Festival in Sölvesborg (Schweden) auf der Bühne. Der britische Musiker starb am 10.01.2018 im Alter von 67 Jahren an den Folgen einer Lungenentzündung. Foto: Philip Dethlefs/dpa