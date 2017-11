Mordserie: Krankenpfleger Niels H. soll Hunderte Patienten getötet haben

Herzversagen oder Kreislaufkollaps



Der frühere Delmenhorster Krankenpfleger Niels H. soll z wischen 2000 und 2005 insgesamt 106 Menschen getötet haben. Das stehe nun nach Abschluss der toxikologischen Untersuchungen fest, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag (9. November 2017) in Oldenburg mit.Im Klinikum Delmenhorst soll er für 68 Tode verantwortlich sein, im Klinikum Oldenburg für 38.Niels H. hatte demnach Patienten zunächst in der Oldenburger, dann in der Delmenhorster Klinik Medikamente gespritzt, die ein Herzversagen oder einen Kreislaufkollaps auslösten. Anschließend reanimierte er seine Opfer, um als Held zu erscheinen. Der heute 40-Jährige wurde bereits für sechs Taten verurteilt und verbüßt eine lebenslange Haftstrafe.