Mord an 8-jähriger Johanna: Polizei fasst Verdächtigen - massenweise Kinderpornografie

Massenweise Kinderpornografie gefunden





Technische Methoden reichten nicht aus



Am Mittwoch (25. Oktober 2017) wurde ein Verdächtiger im "Fall Johanna" festgenommen , der Johanna Bohnacker 1999 entführt, missbraucht und ermordet haben soll. Am Donnerstag gaben die Ermittler neue Informationen bezüglich des verhafteten 41-Jährigen bekannt:Bei dem Tatverdächtigen hat die Sonderkommission massenweise Kinderpornografie gefunden. Der Leiter der Soko "Johanna", Roland Fritsch, sprach am Donnerstag in Gießen von 17 Millionen Dateien, darunter Hunderte Datenträger und Hunderte Videokassetten. Nach Angaben von Staatsanwalt Thomas Hauburger handelt es sich dabei überwiegend um kinderpornografisches Material.Derzeit gibt es laut Fritsch jedoch derzeit "keine belastbaren Hinweise", dass das Tatverdächtige im Mordfall Johanna für weitere Missbrauchs- oder Mordfälle verantwortlich ist.Ein zweiter Missbrauchsfall hatte die Ermittler auf die Spur des Tatverdächtigen im Fall Johanna geführt. Das berichtete der Sprecher der Staatsanwaltschaft Gießen, Thomas Hauburger.Passanten hätten im August 2016 einen Mann bei "Fesselungs-Spielen" mit einer 14-Jährigen in einem Maisfeld in der Wetterau beobachtet. In seiner Wohnung seien Beweismittel sichergestellt worden. Eine Fingerabdruck-Spur auf einem Klebeband aus dem Fall Johanna sei identisch gewesen mit dem linken Daumen des Tatverdächtigen.Der Tatverdächtige im Fall Johanna ist nach Angaben der Staatsanwaltschaft ledig und kinderlos. Er sei vorbestraft - allerdings nicht wegen Sexualdelikten, sondern wegen Betäubungsmittel- und Verkehrsdelikten, sagte Staatsanwalt Thomas Hauburger am Donnerstag.Seine Spur zum Mordfall Johanna sei bereits früher überprüft worden, weil er das Automodell fuhr, nach dem bei der Fahndung gesucht worden war. Es seien damals auch Fingerabdrücke genommen worden, aber seinerzeit seien die technischen Methoden noch nicht so gut gewesen, dass man ihn hätte überführen können.