momofthree - Das dritte Kind von Kim Kardashian ist da

Gesundheitliche Risiken: Kim und Kanye entschieden sich für eine Leihmutter



#momofthree - postete Kim Kardashian unter ein Bild von sich selbst auf Instagram. Bereits am Dienstag gaben sie und ihr Mann Kanye West mit den Worten "She's here!" ("Sie ist hier!") die Geburt ihres dritten Kindes bekannt. Auf ihrer Website freut sich Kardashian über ein "gesundes, hübsches kleines Mädchen".Auf ihrer Website schreibt Kardashian außerdem, wie dankbar sie der Leihmutter sei. Mit dem Austragen ihres Kindes hätte sie ihr uns ihrem Mann das "großartigste Geschenk" gemacht, das es gibt. Wegen gesundheitlicher Risiken hatte sich das Paar für eine Leihmutterschaft entschieden.Wie Mama Kim schrieb, freuten sich Tochter North und Sohn Saint ganz besonders auf ihre kleine Schwester. Den Namen ihres am Montag geborenen Kindes verrieten Kardashian und West allerdings noch nicht.