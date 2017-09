Mörder nach 36 Jahren überführt: Polizei löst Vermisstenfall

von DPA

Am 13. Oktober 1981 sucht Beata Sienknecht Beistand bei einer Freundin. Zuvor hat sich die dreifache Mutter mit ihrem Mann gestritten. Später, so schildert es die Freundin als Zeugin der Polizei, will sie wieder zurück in ihre Wohnung. Doch dort kommt die damals 36-Jährige aus Hamburg-Steilshoop nie an.



Verschwinden gelöst

Nun - 36 Jahre später - ist ihr rätselhaftes Verschwinden gelöst: Beata Sienknecht wurde Opfer eines Tötungsdelikts. Ein heute 58-Jähriger hat der Polizei gestanden, die gelernte Friseurin getötet und ihren Leichnam beseitigt zu haben. Ein Erfolg der Einheit "Cold Cases" des Hamburger Landeskriminalamtes, die mysteriöse Morde und Vermisstenfälle unter die Lupe nimmt. "Für die Angehörigen enden 36 Jahre Zweifel", sagt "Cold Cases"-Leiter Steven Baack am Donnerstag. Der Beschuldigte gehöre dem entfernten Bekanntenkreis an.



Aber wie kamen die Ermittler dem mutmaßlichen Täter auf die Spur? Bei der Beschäftigung von alten Vermisstenfällen sticht ihnen im März der Fall Sienknecht ins Auge. Die Frau sei aus unmittelbarer Wohnortnähe verschwunden, sagt Baack. Dann hätten die Ermittler Fragen aufgeworfen und diese der Abteilung für Kapitaldelikte der Staatsanwaltschaft Hamburg präsentiert. Die Folge: Die Behörde leitet ein Ermittlungsverfahren wegen Mordverdachts ein - der Fall wird neu aufgerollt.



Hinweise über Soziale Medien

Entscheidende Aufgabe für Baack und sein Team: Sie müssen "Frau Sienknecht kennenlernen" und auch, wie die Gegebenheiten im Stadtteil Steilshoop im Oktober 1981 waren. Um begreifen zu können, was passiert war, fragen sie sich: "Wer war die Vermisste? Und wie sah das Leben dieser Frau aus? Der entscheidende Hinweis erfolgt dann über die Sozialen Medien. Die Polizei Hamburg veröffentlicht auf ihrer Facebook-Seite zwei Videos zu dem Fall und stellte Fragen dazu. Eine Frau schreibt einen Kommentar, der die Polizisten aufmerksam werden lässt. Sie machen die Facebook-Nutzerin ausfindig und befragen sie als Zeugin.



Dabei habe sie "mehr oder weniger aufgrund einer zufälligen Äußerung" den Hinweis auf den Beschuldigten gegeben, sagt Baack. Und der ist kein Unbekannter. Der Mann brachte - so schildert es der Ermittler - 1984 in Hamburg eine Frau, ihre acht Jahre alte Tochter und ihren zehn Jahre alten Sohn um. 1985 wurde er dafür rechtskräftig verurteilt, er sitzt in der geschlossenen Psychiatrie.



Weitere Tötungsdelikte

Nun prüft die Hamburger Polizei, ob der heute 58-Jährige noch für weitere Kapitelverbrechen verantwortlich ist. Es gehe dabei ausnahmslos um weitere Tötungsdelikte beziehungsweise ein versuchtes Tötungsdelikt, sagt Baack, ohne weitere Details zu nennen. Der Mann habe angegeben, Beata Sienknecht nicht vorsätzlich, sondern fahrlässig getötet zu haben, sagt Baack: "Zum aktuellen Zeitpunkt der Ermittlungen bezweifeln wir das." Ihr Leichnam werde voraussichtlich nicht mehr gefunden - trotz des Geständnisses des Tatverdächtigen.



Doch auch wenn die Angehörigen Beata Sienknecht wohl nicht mehr bestatten können, sei es offensichtlich eine große Erleichterung für sie gewesen, "wenigstens ein Datum zu haben, an dem zu trauern ist", schildert Baack ein Treffen mit den Verwandten.



Für LKA-Chef Frank-Martin Heise, der die Ermittlergruppe im September 2016 eingerichtet hatte, macht die Aufklärung des Falls auch deutlich, "dass Tote bei uns eben eine Lobby haben". Und die gute Botschaft sei auch, dass sich andere Mörder nicht sicher sein könnten, dass die Polizei nicht demnächst bei ihnen vor der Tür steht.