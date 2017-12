Mit Messer bedroht: 14-Jähriger überwältigt Räuber

Erfolgreich konnte sich ein 14-Jähriger am Donnerstag in Nordhausen gegen einen Räuber wehren. Wie die Polizei mitteilt, war der 14-Jährige zwischen 18.30 Uhr und 19.00 Uhr zu Fuß unterwegs.



Plötzlich überholte ihn ein unbekannter Mann und fasste ihn an der Schulter. Dann drückte der Unbekannte dem Jungen ein Messer an den Bauch und forderte die Herausgabe des Portemonnaies.



Der Jugendliche versetzte ihn daraufhin einen Schlag ins Gesicht. Der Angreifer stürzte und der Jugendliche nutzte die Chance, sich nach Hause abzusetzen.



Die Polizei in Thüringen sucht nun nach dem Täter und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich zu melden.