Mit Kettensäge und Beil: 3 Männer greifen in Ingolstadt Pizza-Boten an

Angriff auf einen Pizzaboten:



Kettensäge stammt wohl aus Firmenfahrzeug





Zeugen gesucht



Die Polizei Ingolstadt sucht Zeugen zu diesem Vorfall:

In den Abendstunden des Dienstags (2. Januar 2018) wurde ein Lieferant eines Pizza-Services in Ingolstadt angegriffen. Drei junge Männer attackierten den 31-Jährigen. Dabei verwendeten sie eine Kettensäge und ein Beil. Wie die Polizei berichtet, wurden die Beamten gegen 23 Uhr von dem Vorfall informiert. Die Bestellung des Boten ging in die Keplerstraße, nahe des Ingolstädter Kauflands.Die drei Männer fielen dem Boten bereits auf als er seine Lieferung ins Haus brachte. Als er zu seinem Auto zurückkehrte, kamen die Männer dem Fahrzeug näher. Der Mann drohte damit die Polizei zu benachrichtigen: Diese Drohung hatte keine abschreckende Wirkung. Der Mann mit dem Beil schlug auf die Windschutzscheibe. Ein Zweiter begann die Seitenscheibe des Autos mit der Kettensäge zu beschädigen. Als die Seitenscheibe durchbrochen war, kam das Sägeblatt dem Fahrer, der sich in sein Auto gerettet hatte, bedrohlich nahe. Der 31-Jährige konnte ausweichen und aufs Gas treten: So gelang ihm die Flucht vor den Angreifern.Die Polizei fahndete kurz darauf nach den Männern. Im Zuge dessen, wurden vier weitere Sachbeschädigungen auf dem Parkplatz des Kauflands festgestellt. Es wurde jeweils die Scheibe eingeschlagen. Kurz vor Mitternacht gelang es den Beamten drei junge Männer, im Alter von 19 und 20 Jahren festzunehmen. Dabei wurden die mutmaßlichen Tatwaffen (Kettensäge und Beil) sichergestellt.Der Schaden an den beschädigten Autos wird auf 5000 Euro geschätzt. Eines der betroffenen Autos war das Firmenfahrzeug einer Gartenbaufirma, woraus vermutlich die Kettensäge entwendet wurde.Die drei beschuldigten Männer wurden am Mittwochnachmittag (3. Januar 2018) dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Die Anklage: Verdacht auf versuchte Tötung. Nachdem der Haftbefehl erlassen wurde, wurden alle drei Männer in verschiedene Justizvollzugsanstalten gebracht.Unter der drei Tätern war ein 19-Jähriger gegen den bereits ein "Strafvollzugsbefehl" wegen Raubes vorlag.Wer etwas Auffälliges am Abend des 2. Januar 2018 im Bereich der Keplerstraße beziehungsweise im Bereich des Kauflands beobachtet hat, kann Hinweise unter 0841 / 93430 abgeben.