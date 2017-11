Mit Holzkohlegrill Wohnzimmer geheizt: Drei Menschen verletzt, Haus geräumt

mit dpa



Beim Versuch, ihre Wohnung mit einem Holzkohlegrill zu heizen, sind am frühen Montagmorgen drei Menschen im hessischen Flörsheim verletzt worden. Weitere elf Hausbewohner mussten laut Polizei evakuiert werden.Die drei verletzten Hausbewohner im Alter von 12, 44 und 51 Jahren erlitten eine Kohlenmonoxidvergiftung. In dem Wohnhaus war die Zentralheizung über das Wochenende aufgrund eines Defektes abgestellt. Da die Wohnungen auskühlten, stellten Mieter in ihrem Wohnzimmer einen Holzkohlegrill auf. Mit dem Grill versuchten sie die Wohnung zu heizen.Vor Ort stellten die Rettungssanitäter einen deutlich erhöhten CO Wert im Hausflur fest, da der mitgeführte CO-Warner Alarm schlug.Die drei Mieter der Wohnung wurden in ein Krankenhaus gebracht, die übrigen Hausbewohner konnten nach kräftigem Lüften in das Haus zurückkehren.