"Mister Germany 2018": Wer ist der Schönste im ganzen Land?

Der schönste Mann Deutschlands wird am Samstag beim "Mister Germany"-Finale in Linstow bei Rostock ermittelt. Um den Titel für 2018 konkurrieren 16 junge Männer aus zwölf Bundesländern, wie eine Sprecherin der Miss Germany Corporation mitteilte. Die Finalisten haben sich unter mehr als 1000 Bewerbern durchgesetzt und müssen sich in zwei Durchgängen im Anzug und mit freiem Oberkörper in Jeans dem Publikum und der Jury zeigen. Die Endrundenteilnehmer sind 19 bis 29 Jahre alt.Schleswig-Holstein, Hessen und Brandenburg haben diesmal keine "Mister" dabei, und der 27-jährige "Mister Bremen" - ein Fußballer - kommt aus Niedersachsen, das damit sogar drei Finalisten stellt. Bayern und Mecklenburg-Vorpommern haben zwei junge Männer im Finale, die anderen Bundesländer je einen Vertreter. Der Jüngste in Linstow ist ein 19-jähriger Immobilienkaufmann aus Magdeburg, der Älteste ein 29-jähriger Berliner, der als Fremdsprachenkorrespondent für Spanisch und Englisch tätig ist. Auch Polizisten, ein Winzer und ein Auszubildender im Kfz-Gewerbe sind dabei.Mecklenburg-Vorpommern wird vom 24-jährigen Rostocker Philipp Mindt, einem Lehramtsstudenten, und "Mister Ostdeutschland" Johannes Meyer aus Warnkenhagen bei Rostock vertreten.Im Vorjahr wurde Dominik Bruntner aus Hochdorf bei Stuttgart zum schönsten Mann Deutschlands gewählt. 2015 siegte Florian Molzahn aus Nordrhein-Westfalen.Bewerber für den "Mister-Titel" dürfen - wie die "Miss-Bewerberinnen" auch - keine Kinder haben. Auf junge Damen müssen die Besucher in Linstow aber nicht verzichten: Aus zahlreichen weiblichen Bewerberinnen wird auch eine "Miss Photogenic" gewählt, die im Februar in Rust am Finale der "Miss Germany" teilnehmen darf.