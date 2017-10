Missbraucht und ins Internet gestellt - BKA sucht kleines Mädchen

Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main und das BKA suchen nach einem unbekannten Täter, der zwischen dem Oktober 2016 und Juli 2017 ein vier- bis fünfjähriges Mädchen missbraucht hat und Bilder auf eine kinderpornographische Plattform im sogenannten Darknet gestellt hat. Dort wurden im Juli 2017 erstmals Aufnahmen des Kindes entdeckt.



Die bisherigen Fahndungsmaßnahmen, die nach Angaben des BKA sehr aufwendig gewesen waren, führten zu keinem Erfolg. Der Tatverdächtige agiere äußerst vorsichtig und konnte noch nicht identifiziert werden.



Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main und das BKA gehen davon aus, dass das Opfer auch weiterhin dem Zugriff des nicht identifizierten Tatverdächtigen ausgesetzt ist, sodass ein fortgesetzter sexueller Missbrauch des Kindes nicht auszuschließen ist.



Da keine weiteren Ermittlungsmöglichkeiten bestehen, hat das Amtsgericht Gießen eine Öffentlichkeitsfahndung mit Bildaufnahmen des Opfers angeordnet.



Beschreibung des Opfers zur Tatzeit (Oktober 2016 bis Juli 2017):



Geschlecht: weiblich



Alter: ca. 4 - 5 Jahre



Haare: blond bis dunkelblond, glatt, lang, gerader Pony



Gesicht: rundes Kinn, Stupsnase, Augenfarbe vermutlich braun



Körperbau: schlank



Sprache: deutsch



- Wer kann Angaben zu dem Opfer machen?



- Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?



Hinweise per Telefon an: 0611 55-18444



Für unsere Facebook-Fans:

Diese Fahdnungsmeldung der Polizei wird von inFranken.de aktualisiert und anonymisiert, sobald das Opfer gefunden wurde. Wir haben uns auf Facebook dazu entschlossen, keine Bilder und Namen von Opfern mehr zu veröffentlichen, da sie durch das Teilen weiterhin im Netz stehen, auch wenn die oder die betroffene Person wieder gefunden wurde. Wir wollen somit verhindern, dass gegen Persönlichkeitsrechte verstoßen wird.