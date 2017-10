Metoo: Zehntausende Frauen berichten von sexuellen Übergriffen - unglaubliches Ausmaß

Ich bin bei einem Freund @beschnittenLP. Ich wache auf, weil er mir ins Gesicht gewichst hat...#MeToo — Osimander (@buntesTrier) 17. Oktober 2017

#metoo Ich habe irgendwann aufgehört zu zählen. Krassester Fall: Ich mache Zimmerservice im Hotel, Typ legt 50 DM hin. "Dich als Nachtisch" — Butterblumenland (@andersbunt) 17. Oktober 2017

Ich glaub so ziemlich jede Frau in meiner TL hat #Metoo geschrieben.

Soviel zum Thema "Sexismus und Übergriffe gibts doch gar nicht mehr" :( — Spooky Mac Henrik (@Celilander) 17. Oktober 2017

Ausgelöst wurde die Flut von Kommentaren durch Schauspielerin Alyssa Milano, die vor allem durch die Fernsehserien "Wer ist hier der Boss?" und "Charmed - Zauberhafte Hexen" bekannt ist. In einem Tweet forderte die 44-Jährige alle Frauen auf, die Opfer sexueller Übergriffe wurden, sich mit dem Hashtag #MeToo ("Ich auch") zu Wort zu melden."Wenn alle Frauen, die sexuell belästigt oder genötigt wurden, "Me too" als Status schreiben, könnten wir den Menschen das Ausmaß des Problems bewusst machen", schrieb die 44-Jährige. Milano hatte in der Serie "Charmed" an Seite von Schauspielerin Rose McGowan vor der Kamera gestanden, die Weinstein gemeinsam mit anderen Frauen sexuellen Missbrauch vorwirft.Am Montag wurden US-Medien zufolge bereits mehr als 200.000 Tweets mit dem Hashtag #MeToo veröffentlicht. Auch männliche Stimmen meldeten sich zu Wort, darunter der schwule Broadway-Schauspieler Javier Muñoz.