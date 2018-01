Mehrere Verletzte: Linienbus prallt bei Glätte gegen Baum

Fahrer unter Verletzten



Auf einer glatten Landstraße in Sachsen bei Zwönitz ist ein Linienbus frontal gegen einen Baum geprallt - mehrere Menschen wurden bei dem Unfall am Mittwoch verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war der Bus am Nachmittag auf winterlich glatter Straße zwischen Grünhain und Zwönitz im Erzgebirge von der Fahrbahn abgekommen.Nähere Angaben über die Schwere der Verletzungen und zum Unfallhergang konnte der Sprecher zunächst nicht machen. Der Unfall werde noch aufgenommen, sagte er. Unter den Verletzten soll sich neben Fahrgästen auch der Fahrer befinden.