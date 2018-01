Meghan Markle als Bond-Girl? Herzogin war an der Seite von 007 eingeplant

Herzogin statt Bond-Girl? Meghan Markle, Verlobte von Prinz Harry und erfolgreiches Sternchen am US-Schauspielhimmel, soll laut Informationen der britischen Zeitung "The Sun" im Jahr 2016 eine heiße Kandidatin auf den Platz an der Seite von 007-Star Daniel Craig gewesen sein.



Erfolgreich mit "Suits"

Die Produzenten stießen bei der Suche nach einer "glamourösen" Darstellerin auf die 36-Jährige, die bereits TV-Erfolge vorzuweisen hat. Meghan Markle spielte beispielsweise in der erfolgreichen Netflix-Serie "Suits" mit.

Als Markles Beziehung und die damit verbundene Verlobung offiziell wurde, rückten die Produzenten von ihrem Plan ab, die Schauspielerin einzubeziehen, da sie erwarteten, dass die 36-Jährige ablehnen würde.