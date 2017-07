Medienberichte: IS-Chef al-Bagdadi soll tot sein

Laut der syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte soll der Anführer der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS), Abu Bakr al-Bagdadi, tot sein. Hochrangige Anführer des IS hätten dies laut der Beobachtungsstelle bestätigt. Demnach sei aber unklar, ob Al-Bagdadi bei einem neuen Luftangriff oder an den Folgen von früheren Verletzungen gestorben sei. Die Informationen ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.



Ein Sprecher des US-Zentralkommandos in Tampa konnte die Berichte ebenfalls nicht bestätigen. "Wir haben keine operativen Berichte, die das bestätigen", erklärte er. Er verwies zudem darauf, dass ein Foto, auf das sich die Meldungen stützten, fünf Jahre alt sei.



Bereits Ende Juni hatte es Meldungen gegeben, wonach IS-Chef al-Bagdadi ums Leben gekommen sei. Damals hatte dies die iranische Nachrichtenagentur Irna berichtet. Zuvor hatten schon russische Politiker und Militärs erklärt, dass der IS-Anführer bei einem Luftangriff auf die Syrische IS-Hochburg Rakka getötet worden sei und zwar bereits Ende Mai. "Wenn der Verteidigungsminister dem Präsidenten vom Tod des Chefs des Islamischen Staates berichtet, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch", sagte der Senator Viktor Oserow in Moskau. Diese Information sei fast zu 100 Prozent sicher, sagte er der Agentur Interfax.



Aktuell feiert US-Präsident Donald Trump bereits den Tod von al-Bagdadi auf Twitter: Er spricht auf dem sozialen Netzwerk von einem "großen Sieg" über den IS.



Experten beschreiben Al-Bagdadi wie ein Phantom. Er gilt als "unsichtbarer Scheich", der sein "Kalifat" stets aus dem Verborgenen regierte. Schon mehrfach gab es Berichte über den Tod des meistgesuchten Terroristen der Welt, auf dessen Kopf die USA eine Millionen-Belohnung ausgesetzt haben.