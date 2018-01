Massenkarambolage im Schneegestöber auf A93

Bei einer Massenkarambolage mit 16 Fahrzeugen sind am Mittwoch auf der Autobahn 93 in Bayern drei Menschen leicht verletzt worden.Die Wagen, darunter zwei Laster, seien in der Nähe von Bad Abbach bei Schneegestöber ineinander geraten, sagte ein Polizeisprecher. Die Autobahn wurde in Fahrtrichtung Regensburg für die Bergungsarbeiten gesperrt.Auch die A8 war am Mittwoch Vormittag zwischen den Anschlussstellen Frasdorf und Bernau am Chiemsee in Richtung Salzburg komplett gesperrt. Dort sei die Fahrbahn eisglatt gewesen und Fahrzeuge, insbesondere Schwertransporter, seien in die Leitplanken gerutscht, berichtete ein Sprecher der Verkehrspolizeiinspektion Rosenheim. Auch in Richtung München habe es am Mittwochmorgen Verkehrsbehinderungen gegeben.Am Mittwochvormittag war die A8 zudem bei Bad Reichenhall im Bereich des Angerer Bergs für etwa eine Dreiviertelstunde in Richtung München gesperrt - "aufgrund von Schneefall und liegengebliebenen Lkw", teilte die Verkehrspolizeiinspektion Traunstein mit. Danach floss der Verkehr hier aber wieder.