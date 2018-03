Marktgraitz will jünger werden

Zum großen Teil war die finanzielle Weiterentwicklung der Gemeinde das Thema der Bürgerversammlung im Sportheim des FC Marktgraitz. Wenn auch nicht alles perfekt sei, so zeigten sich Bürgermeister Jochen Partheymüller und die Gemeinderäte doch zufrieden mit dem letzten Jahr.



Zahlenaufstellungen und Statistiken sind nicht jedermanns Sache, dennoch machten die dargelegten Bilanzen im Finanzwesen der Marktgemeinde Hoffnung für die Zukunft. Dieses Zukunftsdenken geht aber immer mit der Machbarkeit von Projekten und Unternehmungen einher. Die Zahlen könnten sich jedenfalls durchaus sehen lassen, meinte der Bürgermeister. So betrug die Verschuldung der Marktgemeinde im Jahr 2007 1,9 Millionen Euro. Bis zum Jahr 2018 konnte diese nun auf 944 150 Euro gesenkt werden. Würde man das Baugebiet "Auf der Höh" noch abziehen, blieben nur noch 529 430 Euro an Verschuldung übrig, erklärte Partheymüller. Lag die Pro- Kopf-Verschuldung 2007 noch bei 1431 Euro, so stehe sie im Moment bei 797 Euro.



Der Bürgermeister zeigte sich sehr erfreut darüber, dass in den letzten zehn Jahren der Schuldenstand fast halbiert wurde. Ebenso darüber, dass die Einnahmen noch nie so hoch gewesen seien.



Nur noch 1166 Einwohner

Nicht ganz so gut sieht es bei den Einwohnerzahlen aus. Waren 2007 noch 1317 Einwohner gemeldet, so sind es im Moment nur noch 1166. Aber auch hier scheint eine gewisse Stabilisierung eingetreten zu sein waren es doch insgesamt nur sieben Bürger weniger als im Vorjahr. Davon sind 256 evangelisch, 770 katholisch und 147 sonstige Konfessionen oder Konfessionslos. Im letzten Jahr sind 71 Bürger neu hinzugezogen und es gab 54 Wegzüge. Auffällig: Es waren 31 Sterbefälle zu beklagen, denen nur sieben Geburten gegenüberstanden.



Diese Entwicklung spiegelt sich auch bei der Entwicklung der in Marktgraitz wohnenden Altersgruppen. Gab es im Jahr 2008 noch 243 Kinder und Jugendliche im Alten von 0-18 Jahren, waren in diesem Jahr nur noch 167 zu verzeichnen. Auch bei den 18- bis 65-Jährigen Einwohner gab es in diesem Zeitraum einen Einwohnerrückgang von 53 Bürgern. Die Altersgruppe der über 66-Jährigen hat sich dagegen um 13 erhöht. "An alt`n Baam verpflanzt mer halt nümmer" war der Kommentar eines Besuchers im vollbesetzten Gastraum.



Als großen Betrag nannte der Bürgermeister die alljährlichen Kosten für den Kindergarten. Jedoch investieren man hier auch im nächsten Jahr in Neuanschaffungen, stellten doch die Kinder besonders in einer Gemeinde wie Marktgraitz die Zukunft dar. Partheymüller: "Wenn Schule und Kindergarten im Ort sind, ist auch die Ansiedlung junger Familien wahrscheinlicher."



In der vorläufigen Bedarfsplanung seien hauptsächlich Ausbesserung- und Erneuerungsarbeiten an Schule, Turnhalle und Schwimmbad aufgenommen worden. Auch das Wasserleitungsnetz müsse dringendst überprüft werden und Straßenerneuerungen würden angestrebt. Insgesamt sei die momentane Finanzielle Lage zufriedenstellend so Bürgermeister Partheymüller.