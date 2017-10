Mann schlägt nach Klingelstreich auf 13-jähriges Kind ein

von DPA

Nach einem harmlosen Klingelstreich ist ein Mann in Rotenburg an der Fulda auf einen 13-Jährigen losgegangen. Er schlug und trat am Samstagabend auf den Jungen ein, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Mehrere Kinder zwischen 12 und 13 Jahren hatten zuvor bei einer Geburtstagsparty unter anderem "Klingelmännchen" gespielt - und dabei wohl den Mann gestört. Ob es sich um einen Anwohner oder einen Passanten handelte, war zunächst nicht bekannt.



Nach einem kurzen Wortgefecht und Handgerangel habe der Mann dem 13-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen, teilte die Polizei mit. Nachdem der Junge gestürzt war, trat der bislang Unbekannte auf ihn ein. Das Kind erlitt deutlich sichtbare Verletzungen. Gegen den Angreifer wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.